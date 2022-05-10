«Делаем свое дело, и все». В больнице Кременной в ЛНР осталось всего 11 врачей

Медики больницы в городе Кременная (ЛНР) уже два месяца практически не выходят за ворота учреждения. Работы очень много, специалисты на ногах круглые сутки. В штате осталось всего 11 врачей, но никто из них не собирается покидать город, рассказала замглавврача Ольга Дарченко.

«Мы медики, мы два месяца не выходим за ворота больницы. Делаем свое дело, и все. С конца февраля — начала марта было очень много раненых, было очень много пострадавших гражданских, потому что обстреливалось капитально. Они все выдержали. Мы сделали малую операционную на первом этаже и круглосуточно [крутились как белки в колесе], оперировали, вывозили-перевозили, были и потери. Все было», — рассказала Дарченко в беседе с РИА «Новости».

По ее оценке, через больницу за последние два месяца прошли около 60 тяжело пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ. Некоторые из них скончались.

«У нас работоспособный коллектив. У нас сейчас в больнице 11 врачей работают всего. До спецоперации было 62. У нас мыслей уехать никогда не было», — добавила специалист.

Одна из сотрудниц больницы рассказала об очень тяжелой ситуации с лекарственным обеспечением. Аптеки в городе не работают, поставок лекарственных препаратов в больницу нет.

«Так бы мы и сами их приобретали, но просто негде. У нас, допустим, мужчина поступил с тахикардией. Купировать мы ее смогли, а дальше возникает проблема — нужна поддерживающая терапия», — поделилась она.

Еще один врач обратил внимание, что в здании больницы повреждены стекла, обстрелы продолжаются.