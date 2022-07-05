Около 10 тысяч мирных жителей остались в Северодонецке

Около 10 тысяч мирных жителей остались в освобожденном от националистов Северодонецке в Луганской Народной Республике. Об этомв эфире программы «Соловьев. Livе» сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Всего в Северодонецке остались около десяти тысяч мирных людей», — сообщил дипломат.

По его словам, изначально в городе проживали около 100 тысяч человек.

Российские вооруженные силы и подразделения Народной милиции выбили националистов из Северодонецка в конце июня, встретив сопротивление лишь в промзоне завода «Азот». Мирошник не исключал, что в катакомбах «Азота» могли укрываться боевики украинской армии.

Военный историк Юрий Кнутов подчеркнул, что ускорить взятие Северодонецка помогла новая тактика российских военных в городских боях. Накануне брошенные позиции украинских националистов под Северодонецком показали на видео.