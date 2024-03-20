Спецоперация 20 марта 2024, 18:35 «Остается только воронка». Российские умные бомбы вызвали панику у командования ВСУ The Times: умные бомбы ВС России стали смертельной угрозой для ВСУ РИА «Новости»

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Умные авиабомбы Вооруженных сил России стали новой смертельной угрозой для украинской армии. Об этом сообщила газета The Times.

Журналисты рассказали о модифицированных боеприпасах советской эпохи. Их оснастили умными крыльями, превратив снаряды в управляемое мощное оружие.

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«Эти бомбы полностью уничтожают любую позицию. После попадания хотя бы одной из них от любого здания и сооружения остается только воронка», — привели авторы материала слова украинского военного.

Единственным ответом ВСУ могут стать западные истребители, способные бороться с российской авиацией. Однако их развертывание откладывают из-за проблем с обучением и материально-техническим обеспечением.

Британский аналитик Александр Меркурис ранее признал смертельную опасность российских авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Новые фортификационные сооружения ВСУ не выдерживают ударов такого оружия, сообщил RT.