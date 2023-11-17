Спецоперация 17 ноября 2023, 14:35 Остается пустота. Генерал ВСУ заявил о превосходстве российских фугасных бомб Генерал Кривонос: фугасные бомбы ВС РФ ничего не оставляют от позиций ВСУ РИА «Новости»

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Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооруженных сил Украины. Превосходство боеприпасов признал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью украинскому телеканалу «Прямой».

Военный заявил, что ВС РФ часто применяют эти авиабомбы.

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«Поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и неважно, как хорошо зарылись наши солдаты», — рассказал Кривонос.

Украинцы могли бы защитить свои позиции, если бы у них были мощные системы противовоздушной обороны или истребители-перехватчики. Однако даже поставленная Западом техника не сможет гарантировать успех, так как ее тоже легко уничтожат российские бойцы.

ВС России 17 ноября атаковали пункт управления ВСУ, расположенный под Донецком. В результате удалось ликвидировать переброшенных на этот участок представителей состава нескольких бригад украинской армии.

Президент Владимир Зеленский ранее признал, что ВСУ придется отступить. Он заявил о сокращении военной поддержки со стороны Запада и смещении внимания союзников на Ближний Восток.