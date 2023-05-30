Спецоперация 30 мая 2023, 12:08 Основные дороги Артемовска назвали безопасными для передвижения Мэр Шахтерска Шахтов: основные дороги Артемовска безопасны для передвижения РИА «Новости»

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Большинство дорог Артемовска стали безопасны для проезда. Однако остальная территория этого населенного пункта остается нашпигованной взрывоопасными предметами. Такое заявление в эфире телеканала «Россия-24» сделал мэр города Шахтерска, в зону ответственности которого теперь входит Артемовск, Александр Шатов.

«Город засыпался „Лепестками“, там повсюду есть неразорвавшиеся взрывоопасные предметы, масса заминированных территорий. <…> Все эти территории перенасыщены [взрывоопасными предметами], основные дороги проездные, но влево-вправо — все надо методично проходить и шаг за шагом разминировать», — сказал он.

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал ранее, что полиция начала работать в Артемовске. Саперы в скором времени также войдут в город, они осмотрят его и поймут, что нужно там разминировать.

Артемовск оказался под полным контролем российских сил в конце мая. Президент Владимир Путин РФ поздравил военных ВС России, бойцов ЧВК «Вагнер» с этим и представил их к наградам.