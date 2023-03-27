27 марта 2023, 07:09
Основа наступательных действий. Подготовку штурмовых подразделений сняли на видео
Минобороны России показало подготовку штурмовых подразделений группировки «Восток»
В тыловом районе зоны проведения спецоперации продолжили подготовку мобилизованных бойцов. Минобороны России показало тренировку штурмовых подразделений группировки войск «Восток».
«Штурм вражеских позиций — основа наступательных действий», — заявили в министерстве.
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Бойцы отработали применение автоматического огнестрельного оружия и гранат, тактику боя в окопах на передовой и другие важные для штурмовых подразделений навыки. Учения прошли на полигоне в тылу спецоперации.
Минобороны также показало удар по ангару с боеприпасами Вооруженных сил Украины при помощи буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Западного военного округа и отчиталось об уничтожении украинской гаубицы в районе села Водяное в Донецкой Народной Республике в рамках контрбатарейной борьбы. Местонахождение военной техники противника удалось установить при помощи комплекса «Пенициллин».
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