Спецоперация 27 марта 2023, 07:09 Основа наступательных действий. Подготовку штурмовых подразделений сняли на видео Минобороны России показало подготовку штурмовых подразделений группировки «Восток»

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В тыловом районе зоны проведения спецоперации продолжили подготовку мобилизованных бойцов. Минобороны России показало тренировку штурмовых подразделений группировки войск «Восток».

«Штурм вражеских позиций — основа наступательных действий», — заявили в министерстве.

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Бойцы отработали применение автоматического огнестрельного оружия и гранат, тактику боя в окопах на передовой и другие важные для штурмовых подразделений навыки. Учения прошли на полигоне в тылу спецоперации.

Минобороны также показало удар по ангару с боеприпасами Вооруженных сил Украины при помощи буксируемой пушки «Гиацинт-Б» Западного военного округа и отчиталось об уничтожении украинской гаубицы в районе села Водяное в Донецкой Народной Республике в рамках контрбатарейной борьбы. Местонахождение военной техники противника удалось установить при помощи комплекса «Пенициллин».