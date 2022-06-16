Ослепительная работа. Командир экипажа Ми-8 рассказал, как «Рычаг-АВ» помогает выполнять задачи

Летчики вертолетов Ми-8 используют систему «Рычаг-АВ» в зоне спецоперации России на Украине. О специфике работы установки «Звезде» рассказал командир экипажа с десятилетним стажем. Видеоинтервью с ним опубликовали на сайте телеканала.

«Станция высокой мощности, которая позволяет на большие расстояния в глубину территории противника осуществлять подавление средств ПВО всех модификаций», — описал он работу системы «Рычаг-АВ».

По его словам, программа мешает работе и установкам противовоздушной обороны современного западного образца, и «бывшему советскому наследию».

Командир сообщил, что летчики российских Ми-8 подавляют работу украинских ПВО за счет ослепления вражеских установок системой «Рычаг-АВ». Он отметил, что экипажи совершают вылеты при любой погоде.

Выполнение этих задач помогает другим подразделениям ВС продвинуться глубже в зону спецоперации. При этом сам вертолет может оставаться вне зоны поражения, а его работа — невидимой.

Журналисты «Звезды» отметили, что Ми-8 сопровождают ударные или разведывательные группы, а также подавляют связь противника на передовой.