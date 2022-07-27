Осколки снаряда ВСУ попали в парк Щербакова в Донецке

Осколки снаряда, выпущенного ВСУ, рассыпались в парке Щербакова в центре Донецка. Сработала система противовоздушной обороны. Информацию об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сработала ПВО. Дирекция парков города Донецка в парке Щербакова без стекол», — написал он в Telegram-канале.

Он опубликовал кадры последствий удара.

Глава города также показал кадры с места сегодняшнего украинского обстрела Куйбышевского района.

«По улице Степаненко, 15, прямое попадание, повреждены кровля и остекление. Также нарушено остекление в близлежащих жилых домах», — написал Кулемзин.

По данным представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, с начала эскалации — 17 февраля 2022 года — ВСУ ударила по территории республики 6639 раз, в том числе 6308 — с применением тяжелого вооружения. Всего противник выпустил 54 717 боеприпасов различного калибра, включая ракеты «Точка-У», «Смерч», «Ураган» и «Град».