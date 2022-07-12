«Осколки острые, как бритва». Жители ДНР показали последствия обстрелов со стороны ВСУ

Украинские военные снова обстреляли Донецкую Народную Республику. Осколки снарядов пробили стены жилых домов и поразбивали окна в Донецке. Жители Калининского района города показали корреспонденту «360» последствия атаки со стороны ВСУ.

«Снаряд прилетел сбоку. Побил нам забор из профнастила, осколками пробило ворота. Я в сторожке упал на пол, как рекомендуют при обстрелах делать. Потом перебежал в убежище», — рассказал местный охранник.

Он добавил, что после разрыва снаряда на СТО сработала сигнализация, а в жилых домах побились окна. По словам мужчины, никто из жителей не пострадал.

«К счастью, никто не пострадал, но осколков много было. Я восемь осколков собрал. Они острые, как бритвы. Часть осколков пошла на пятиэтажку, а остальное к нам прилетело», — заявил охранник.

Мужчина уточнил, что перед этим прилетом было еще несколько обстрелов. Один из осколков попал в квартиру, пробив насквозь не только наружную стену дома. Он попал в холодильник и стену в ванной комнате, пролетев через всю кухню.

«По телевизору объявляют, что при обстрелах нужно прятаться в ванной. А разве можно прятаться в ванной? А если плитка вот эта вся полетит на лицо, на голову? Две стены, получается, пробило», — рассказала со слезами на глазах хозяйка квартиры.

Вечером жители вышли на улицу убирать разбитые стекла и упавшие части стен.

«На первом этаже полностью стекла вылетели. В крайней квартире осколок торчит», — отметила горожанка.

Пробоины в некоторых местах оказались размером с кулак. Теперь людям придется заниматься восстановлением разрушенных домов.