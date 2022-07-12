«Осколки острые, как бритва». Жители ДНР показали последствия обстрелов со стороны ВСУ
Жители ДНР показали последствия обстрелов со стороны ВСУ
Украинские военные снова обстреляли Донецкую Народную Республику. Осколки снарядов пробили стены жилых домов и поразбивали окна в Донецке. Жители Калининского района города показали корреспонденту «360» последствия атаки со стороны ВСУ.
«Снаряд прилетел сбоку. Побил нам забор из профнастила, осколками пробило ворота. Я в сторожке упал на пол, как рекомендуют при обстрелах делать. Потом перебежал в убежище», — рассказал местный охранник.
Он добавил, что после разрыва снаряда на СТО сработала сигнализация, а в жилых домах побились окна. По словам мужчины, никто из жителей не пострадал.
«К счастью, никто не пострадал, но осколков много было. Я восемь осколков собрал. Они острые, как бритвы. Часть осколков пошла на пятиэтажку, а остальное к нам прилетело», — заявил охранник.
Мужчина уточнил, что перед этим прилетом было еще несколько обстрелов. Один из осколков попал в квартиру, пробив насквозь не только наружную стену дома. Он попал в холодильник и стену в ванной комнате, пролетев через всю кухню.
«По телевизору объявляют, что при обстрелах нужно прятаться в ванной. А разве можно прятаться в ванной? А если плитка вот эта вся полетит на лицо, на голову? Две стены, получается, пробило», — рассказала со слезами на глазах хозяйка квартиры.
Вечером жители вышли на улицу убирать разбитые стекла и упавшие части стен.
«На первом этаже полностью стекла вылетели. В крайней квартире осколок торчит», — отметила горожанка.
Пробоины в некоторых местах оказались размером с кулак. Теперь людям придется заниматься восстановлением разрушенных домов.