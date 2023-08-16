Спецоперация 16 августа 2023, 08:06 Ошибки украинского командования привели к провалу ВСУ в контрнаступлении Политолог Кашин: тактика контрнаступления ВСУ изначально была провальной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Командование ВСУ совершило целый ряд ошибок и выбрало провальную тактику контрнаступления. Украина совершила погрешности еще на стадии составления плана операции. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Эксперт указал, что украинские войска руководствовались предыдущим опытом наступления на небольшие воинские соединения. Тогда один батальон ВС РФ мог прикрывать несколько десятков километров. Но уже к началу контрнаступления ВСУ российская оборона значительно укрепилась.

Реклама

«Оборона была тщательно подготовлена, выстроены укрепления, улучшилось оснащение войск. Была проведена работа над ошибками», — подчеркнул Кашин.

По его словам, командование ВСУ с самого начала переоценило возможности армии, так как украинские войска не располагали достаточным количеством солдат. Немалую роль сыграли и потери украинской стороны еще до начала контрнаступления. Но на наращивание военного потенциала у Украины не было времени из-за жесткого давления Запада.

«Запад требует результатов. Военные вынуждены наступать, и они используют те методы и инструменты, которые у них есть», — заключил политолог.

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о почти полном исчерпании военного ресурса ВСУ. Министр указал, что украинским военным не удалось добиться весомых результатов в контрнаступлении, несмотря на всестороннюю помощь.