Названо число европейцев, выступающих против поставок оружия Украине

Около 64% жителей Кипра выступили против закупок и поставок военной техники на Украину со стороны Европы. Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской комиссии.

Источник фото: Ec.europa.eu

Среди жителей Болгарии 62% выступили против, такой же позиции придерживаются 57% жителей Греции. Чуть больше половины граждан Словакии (51%) не одобрили поставку вооружений Украине.

В Словении 49% граждан выступили против накачивания Украины оружием, чуть меньше граждан хотят того же в Венгрии (43%).

В остальных странах Евросоюза большинство жителей выступили за поставки оружия Украине.

Больше остальных эту меру одобрили в Финляндии (91%), Эстонии (88%) и Польше (87%).

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам встречи стран «Большой семерки» заявила, что участники клуба G7 продолжат оказывать военную помощь Украине до тех пор, пока это ей необходимо.