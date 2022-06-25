У западных стран сокращаются арсеналы оружия, которые будет непросто быстро восполнить, предупредил аналитик издания Asia Times Стивен Брайен. По его мнению, для США и их союзников по НАТО это несет большие риски.

По мнению Брайена, Штаты и их страны-партнеры могут участвовать только в военных конфликтах, которые занимают небольшой промежуток времени. Как только сроки увеличиваются, их арсеналы оказываются разорены. А восстанавливать их приходится долго.

Аналитик обратил внимание, что во Вторую мировую войну американским властям надо было экстренно решить проблему с вооружением. Всю промышленность переориентировали ради этого на военные нужды. В 40-45-е годы на долю Штатов пришлось две трети поставок союзникам. Но сейчас ситуация выглядит иначе: западные страны покупают оружие только периодически и производства тоже не работают непрерывно.

Таким образом, перед США и союзными государствами возникает угроза — если украинский кризис затянется, Запад не сможет поставлять оружие ВСУ в объеме, который есть сейчас. Еще один риск связан с Тайванем. Если там появится возможность боевых действий, то для США это будет уже непосильная ноша.