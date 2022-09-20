Путин: русское оружие эффективно противостоит всему, что есть у НАТО на Украине | 360°

Спецоперация 20 сентября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

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Viber Путин: русское оружие эффективно противостоит всему, что есть у НАТО на Украине Президент РФ Путин: отечественная военная техника успешно справляется на Украине РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная военная техника эффективно противостоит западным вооружениям на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», — сказал он на встрече с представителями оборонной отрасли.

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Глава государства при этом подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

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По мнению президента, Россия должна изучать западные арсеналы вооружений на Украине, чтобы совершенствовать свою технику.

«Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», — заявил Владимир Путин.

На совещании с руководителями предприятий ОПК в Кремле президент России также дал поручение нарастить объемы и сократить сроки производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что они работают в напряженном, интенсивном режиме, однако необходимо ускорить темпы.

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