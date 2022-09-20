Путин: русское оружие эффективно противостоит всему, что есть у НАТО на Украине | 360°

Все новости

Эксклюзив

20 сентября 2022, 15:52

Поправки к УК назвали подготовкой к присоединению новых субъектов России

Происшествия

20 сентября 2022, 15:49

Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Реклама

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:37

Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:36

Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:31

Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме

Деньги

20 сентября 2022, 15:31

Мощный обвал акций начался на российской бирже

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:22

Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:12

Поликлинику на улице Гагарина в Реутове достроят к ноябрю

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:09

Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:02

Путин: русское оружие эффективно противостоит всему, что есть у НАТО на Украине

Президент РФ Путин: отечественная военная техника успешно справляется на Украине

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественная военная техника эффективно противостоит западным вооружениям на Украине. Об этом сообщил ТАСС.

«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», — сказал он на встрече с представителями оборонной отрасли.

Реклама

Глава государства при этом подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

Реклама

По мнению президента, Россия должна изучать западные арсеналы вооружений на Украине, чтобы совершенствовать свою технику.

«Это означает, что мы должны и можем их изучать — эти арсеналы и то, что там есть и что там используется против нас, качественно нарастить наши возможности и, исходя из получаемого опыта, совершенствовать там, где это нужно, нашу технику, наши вооружения», — заявил Владимир Путин.

На совещании с руководителями предприятий ОПК в Кремле президент России также дал поручение нарастить объемы и сократить сроки производства продукции оборонно-промышленного комплекса. Он отметил, что они работают в напряженном, интенсивном режиме, однако необходимо ускорить темпы.

Оружие

НАТО

Владимир Путин

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама