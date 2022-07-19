США вновь стали спонсорами терроризма. Поставленное на Украину оружие перепродают преступникам со всего мира, причем делая это «под крышей» американских спецслужб и чиновников. Об этом заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру. Точнее, уже вовсю расползается. Причем „под крышей“ администрации и спецслужб США. Фактически Америка в очередной раз становится спонсором международного терроризма», — написал он.

Изъятием этого оружия предстоит заняться специальному международному органу, а для расследования совместно с другими ответственными странами создадут отдельный механизм. Дмитрий Медведев признал, что это не скажется на результате — профессиональные оружейные воры успеют заработать на перепродаже американского оружия. Террористы и радикалы, по его словам, получат больше смертоносных типов военной техники.