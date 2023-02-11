11 февраля 2023, 15:26
Оружейный склад ВСУ и две гаубицы разбили на Херсонском направлении
Минобороны: на Херсонском направлении ВСУ лишились оружейного склада и 2 гаубиц
За истекшие сутки на Херсонском направлении союзные силы уничтожили две вражеские гаубицы и склад боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны.
«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы „Мста-Б“ и Д-30», — уточнили в ведомстве.
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Возле Херсона союзные силы успешно ударили по украинскому складу боеприпасов. Объем уничтоженных снарядов в Минобороны не назвали.
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Союзные силы достигли определенных успехов и на других направлениях спецоперации. Только в южно-донецкой части зоны боестолкновений ВС России ликвидировали не менее 95 единиц личного состава противника. На этом направлении за истекшие сутки союзные силы уничтожили четыре танка, два автомобиля и четыре гаубицы — три «Д-20» и одну «Гиацинт-Б».
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 120 человек, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, установку РСЗО «Град» и две гаубицы Д-20.
ДНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Херсонская область
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