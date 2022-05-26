Оружейный схрон украинских националистов нашли в одной из школ ЛНР

Украинские националисты разместили в одной из школ на территории Луганской Народной Республики схрон с оружием и боеприпасами. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал очередную находку еще одним подтверждением гнусной тактики боевиков.

Кадры из школы Кадыров разместил в своем Telegram-канале. Чеченские бойцы освободили школу.

«Казалось бы, <…> дом знаний. Так должно было быть в идеале, но не в случае с фашистами. Ну нет у них ничего святого. В этом убеждаемся снова и снова. Нацисты просто врываются в любые здания, размещаются в них, хранят схроны с оружием и боеприпасами», — написал глава Чечни.

Грязные приемы украинских националистов, подчеркнул Кадыров, давно ни для кого ни секрет. Размещенное видео он охарактеризовал как очередное подтверждение подобной тактики.

«В нашем случае все завершилось относительно благополучно для здания школы в поселке Тошковка ЛНР. Бойцы освободили <…> образовательное учреждение. Во время осмотра был обнаружен бандитский схрон боеприпасов и оружия разного калибра», — пояснил глава Чечни.