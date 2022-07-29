Орбан заявил, что военная стратегия Запада в отношении конфликта на Украине потерпела неудачу

Военная стратегия Запада в отношении конфликта России и Украины потерпела неудачу. Об этом в эфире радиостанции «Кошут» заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он поделился мнением, что мира на Украине можно достичь только путем переговоров России и США.

«Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу», — сказал Орбан.

Также премьер-министр Венгрии заявил, что текущая ситуация в мире привела к необходимости согласования новой системы европейской безопасности.

Ранее Орбан поделился умозаключением, что план ЕС по сокращению потребления газа подталкивает Европу к установлению военной экономики и рецессии. Этим его заявлением поделился ТАСС. Также Орбан посоветовал Западу сменить отношение к ситуации на Украине. По его мнению, для этого нужно найти определенное решение. Оно должно устраивать и Украину, и ЕС, и страдающих от нехватки энергоресурсов людей.