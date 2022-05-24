Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ гаубицами «Мста-Б»

Минобороны России показало работу расчетов 152-миллиметровых буксируемых гаубиц «Мста-Б» Западного военного округа на видео. Речь идет о моменте выполнения огневых задач по ликвидации бронетехники, а также укрепленных позиций ВСУ в рамках специальной военной операции.

«Ночью противник пытался перегруппироваться. Маневр был замечен разведкой. Данные оперативно переданы в пункт управления батареи. И несколько украинских военных грузовиков, усиленных бронетехникой, до нового места назначения не добрались. Артиллеристы работают сутки напролет. Огонь ведется по десяткам целей на удалении 10-15-20 и более километров», — сказано в комментарии ведомства к видео, которое процитировал ТАСС.

Дальность ведения огня из гаубиц «Мста-Б» — до 30 километров. Фугасные снаряды применяются для уничтожения укреплений. Таким образом удается нанести максимальный урон противнику.

Минобороны отметило, что подразделения ВСУ делают попытки смешаться с мирным населением: они передвигаются на гражданских машинах, а после стрельбы оставляют свою артиллерию, тяжелую технику и разбегаются. Российские военные давно знают эти уловки.