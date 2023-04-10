Спецоперация 10 апреля 2023, 20:59 Опубликованы кадры штурма украинских окопов двумя российскими военными «РВ» показала кадры штурма двумя российскими военными солдат ВСУ в окопах

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Военкоры «Русской весны» опубликовали в Telegram-канале кадры, как два российских военных штурмуют боевиков ВСУ в окопах. Cолдаты ВС России близко подобрались к вражеским укреплениям и стали забрасывать их гранатами.

На кадрах видно, как один из украинских военных зашел с фланга и выстрелил в одного из солдат. Кадры столкновения все это время фиксировал украинский беспилотник.

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«Нашим парням очень не хватало координации с дрона, тогда они бы не пропустили атаку врага сбоку», — прокомментировали случившееся авторы канала.

Где и когда был заснят момент штурма, не сообщается.

На днях российские военные под командованием капитана Дмитрия Михеева смогли отбить массированную атаку украинских войск. Подразделение выполняло задачу по штурму опорных пунктов противника. Офицер принял решение использовать эффект внезапности. Бойцы подавили огневые точки ВСУ и закрепились на выгодных рубежах.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой подготовки штурмовиков Западного военного округа в тыловом районе проведения спецоперации. Военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя.