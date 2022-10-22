Опубликованы кадры с последствиями обстрелов Новой Каховки | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 17:55 Опубликованы кадры с последствиями обстрелов Новой Каховки RT опубликовал кадры последствий обстрелов Новой Каховки

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Изображения последствий очередных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины появились в СМИ. Кадры опубликовал RT в своем Telegram-канале.

Очевидцы сообщили, что удары были направлены на жилые дома.

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Накануне глава Новокаховского административного округа Владимир Леонтьев рассказал, что последние пять месяцев ВСУ ежедневно обстреливают Новую Каховку. Суточный максимум на данный момент — более 120 ракет. Сохраняется риск техногенной катастрофы на Каховской ГЭС. Если шлюзы гидроэлектростанции подорвут, на некоторых территориях Херсонской области вода может подняться на метр-полтора. Под угрозой окажется устойчивость домов.

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Сейчас из Каховского водохранилища сбрасывают воду по течению Днепра. Это должно понизить ущерб, если ГЭС будет разрушена. Россия уже написала письмо в Совбез ООН с призывом не допустить разрушения ВСУ дамбы Каховской ГЭС.