Раскрыт и опровергнут фейк об уничтожении разведгруппы полка «Ахмат» в Северодонецке. «360» продолжает вести борьбу с фейковыми новостями о спецоперации России на Украине.

Фейковую новость о разгроме разведгруппы полка «Ахмат» распространил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Публикация об этом появилась 11 июня. В этот же день эту информацию опроверг глава Чечни Рамзан Кадыров.

Через неделю, 18 июня, бойцы «Ахмата» уже сами вышли на связь. В интервью они рассказали о том, как проходит спецоперация. Бойцы полка «Ахмат» продвигаются неспешно, берегут силы и личный состав. А весь Северодонецк уже находится под контролем союзных войск России, ЛНР и ДНР.

По словам «ахматовцев», боевики ВСУ отступают, как только оказываются в зоне досягаемости стрелков.

Это далеко не первый фейк вокруг чеченских бойцов. Ранее, например, Кадыров уже опровергал сообщения о больших потерях.

В Великобритании стали распространяться слухи о якобы готовящейся массовой мобилизации в России. Эти сообщения прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он назвал эти публикации чистыми фейками.