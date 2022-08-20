Опорный пункт ВСУ уничтожили под Бахмутом

Опорный пункт ВСУ разбили в районе города Бахмут (Артемовск). Об этом сообщило РИА «Новости». Там осталось много разбитой военной техники, брошенной украинскими военными.

«Сегодня отработали по противнику системой ТОС. Противник был „доволен“, „аплодировал“ нам. <…> Ну, кричал, что им очень плохо. Позиции на данный момент наши ребята штурмуют», — рассказал источник агентства.

По его словам, Бахмут защищают элитные соединения ВСУ и сейчас они на грани истощения, противники часто сдаются в плен.

Позиции украинских военных обстреливают из БМП и танков. Также используется тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», уточнил собеседник РИА «Новости». По его прогнозу, к вечеру 20 августа они смогут продвинуться ближе к населенному пункту.