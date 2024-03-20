Спецоперация 20 марта 2024, 10:22 Операторы БПЛА за один выход поразили четыре цели на Херсонском направлении Расчет дронов-камикадзе ВС России уничтожил позицию диверсантов и объект РЭБ РИА «Новости»

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В серой зоне на берегу Днепра российские военнослужащие при помощи дронов-камикадзе уничтожили четыре объекта за одну операцию, в том числе позицию диверсантов и объект для радиоэлектронной борьбы. Оператор беспилотника с позывным Добрый сообщил об этом РИА «Новости».

Расчет БПЛА на Херсонском направлении выдвинулся на берег Днепра и подошел вплотную к месту нахождения Вооруженных сил Украины. Военнослужащий объяснил, что так в радиус действия дронов попало максимальное количество целей. Разведка передала операторам координаты, и они подняли беспилотники в воздух.

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«Нами были уничтожены объект РЭБ противника и две оборудованные точки высадки их диверсантов на наш берег. Кроме того, в ходе работы мы обнаружили „живые“ позиции диверсионно-разведывательной группы врага, верифицировали цель и сразу же нанесли по ней удар», — сказал он.

Спецназовцы рассказали журналистам, как осматривали подбитый под Авдеевкой танк Abrams. Им пришлось идти к трофейной бронетехнике под огнем артиллерии и наблюдением беспилотников.