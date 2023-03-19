Спецоперация 19 марта 2023, 20:05 Оператор российского дрона направил помощь к раненому бойцу ВСУ «Русская весна»: тяжелораненый боец ВСУ запросил помощь у оператора российского дрона РИА «Новости»

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Получивший тяжелое ранение ноги украинский солдат жестами попросил помощи у подлетевшего к нему российского дрона в надежде, что оператор беспилотника отзовется. Снятую видеозапись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры „Русской весны“».

Пострадавший украинский солдат уже не рассчитывал на помощь своих сослуживцев. Поэтому обратился к российским военным.

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Авторы сообщения подчеркнули, что оператор передал координаты раненого противника эвакуационной группе.

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Один из добровольно сложивших оружие украинских военнопленных Сергей Тарасюк заявил, что командование ВСУ не передает информацию родственникам погибших солдат. По его словам, это делается, чтобы не выплачивать компенсацию. Убитых военнослужащих командование ВСУ записывает в документах как без вести пропавших.