Спецоперация 29 мая 2023, 11:05 «Опасная игра». Британцы испугались ответа России на планы Запада поставить истребители F-16 Украине Читатели Daily Mail испугались ответа России на возможные поставки F-16 Украине Unsplash

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Британцы раскритиковали западные страны за поддержку плана поставлять истребители F-16 Украине. Читатели газеты Daily Mail признались, что боятся ответа России.

«F-16 были в верхней части списка желаний оружия Украины, так как ей передали основные боевые танки из таких стран, как США, Великобритания и Германия», — написало издание.

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Киевский режим, уже укрепивший свою противовоздушную оборону множеством западных зенитных систем, считает, что эти самолеты имеют жизненно важное значение, добавили авторы публикации. Однако министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страны Запада «играют с огнем», соглашаясь предоставить Украине истребители F-16.

Читатели ежедневной британской газеты-таблоида выразили опасение, что Россия незамедлительно ответит в случае поставок истребителей.

«Русские и китайцы — единственные взрослые в комнате на данный момент. Их терпение по отношению к Западу до сих пор было поразительным, но рано или поздно им придется ответить на усиливающуюся агрессию военными действиями», — написал один из пользователей.

Жители Великобритании отметили, что их страна и НАТО «ведут опасную игру, отправляя военную технику». Слова Лаврова не на шутку обеспокоили их.

«Принесло ли вмешательство Великобритании и США что-нибудь положительное за последние 25 лет?» — недоумевали читатели.

По мнению британцев, «русские побеждают», потому что даже США начали говорить о замораживании конфликта.

«Они хотят превратить Украину в европейскую Корею», — заявили в комментариях под публикацией.

Некоторых возмутило, что Украина вообще требует истребители у стран, у которых их просто нет. Многие начали сомневаться в том, что ВСУ готовят обещанное контрнаступление.

Украине нужно 48 американских истребителей, сообщало ранее Министерство обороны страны. Однако поставка боевых самолетов украинским военным станет неприемлемой эскалацией конфликта.

Но даже в случае, если страны направят F-16, это не спасет Украину. Истребители четвертого поколения повторят судьбу танков, которые передавали ВСУ.