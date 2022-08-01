ООН закупит 30 тысяч тонн украинской пшеницы

Всемирная продовольственная программа закупит и вывезет 30 тысяч тонн украинской пшеницы, объявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщил RT.

Заявление опубликовали на сайте ООН. Пресс-секретарь сообщил, что Антониу Гутерриш поприветствовал выход сухогруза Razoni с 26,5 тонны кукурузы из порта Одессы. Он назвал это коллективной заслугой координационного центра и отметил, что сухогруз станет одним из многих коммерческих судов, курсирующих в соответствии со стамбульским зерновым соглашением.

«В соответствии с гуманитарным духом инициативы Всемирная продовольственная программа также планирует закупить, загрузить и отправить первые 30 тысяч метрических тонн пшеницы с Украины на судне, зафрахтованном ООН. Более подробная информация будет представлена в ближайшие дни», — сообщил Стефан Дюжаррик.

Ранее Египет расторг контракты на поставку 240 тысяч тонн украинской пшеницы.