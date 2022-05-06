ООН сообщила об исчезновении восьми поддерживающих Россию украинцев

ООН зафиксировала восемь случае возможного насильственного исчезновения пророссийски настроенных граждан на подконтрольной Украине территории. Об этом сообщила в ходе заседания Совета безопасности международной организации Верховный комиссар по правам человека Мишель Бачелет. Ее слова привело РИА «Новости».

«Мы задокументировали восемь возможных случаев насильственного исчезновения людей, считающихся пророссийскими, на территории, контролируемой правительством Украины», — сказала Бачелет.

Верховный комиссар призвала стороны конфликта дать своим подразделениям четкие инструкции по защите гражданских лиц.

«Я призываю стороны конфликта расследовать все нарушения международного права в сфере прав человека, а также международного гуманитарного права, предположительно совершенные их вооруженными силами», — отметила Бачелет.

Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека в ходе выступления на сессии СПЧ доложила о том, что к ней поступили сообщения о задержании украинскими правоохранителями около 350 человек. Также Бачелет отметила, что «очень обеспокоена» распространением в открытых источниках видеозаписей, на которых показаны допросы военнопленных.