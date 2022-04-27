ООН собрала команду для эвакуации мирных жителей с «Азовстали»
Зампредставителя генсека ООН Хак: собрана команда для эвакуации мирных людей с «Азовстали»
Управление ООН по гуманитарным вопросам создало команду для эвакуации мирного населения с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак.
«Наше управление по гуманитарным вопросам готовит команду от ООН для координации эвакуации гражданских с завода „Азовсталь“ в Мариуполе», — сказал Хак во время брифинга. Цитату привел ТАСС.
По словам заместителя, представители организации 27 апреля обсудили проведение операции с властями Украины и России. При этом он уточнил, что условия для начала эвакуации людей пока еще не обеспечены.
«Мы работаем с властями России и Украины, делаем все возможное для скорейшего движения вперед. Была определенная военная деятельность. Надо удостовериться, что она прекращена и ситуация обстоит таким образом, что мы можем доставить людей в безопасность», — заявил Хак.
Он добавил, что подготовка операции по вывозу мирных жителей займет несколько дней. Эвакуацию с территории завода он назвал невероятно сложным процессом.