ООН признала ситуацию в Донецке чрезвычайно напряженной

ООН оценивает ситуацию в Донецке как чрезвычайно напряженную. Об этом заявили в офисе генсека организации Антониу Гутерриша.

«Наши коллеги на земле, занимающиеся гуманитарной работой, сообщили нам, что ситуация в Донецке остается крайне напряженной», — заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что за последнюю неделю эскалация напряженности причинила огромные страдания мирным людям.

«Только за последние 24 часа были убиты гражданские лица, в том числе дети», — сказал Дюжаррик.

В ООН также заявили, что пока преждевременно говорить об участии организации в эвакуации мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке, передал ТАСС.

Накануне Дюжаррик заявил, что сообщения об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Дюжаррик отметил, что любые удары по гражданским объектам, особенно по медицинским учреждениям, недопустимы и являются нарушением международного права.

Донецк 13 июня подвергся мощнейшему обстрелу со стороны ВСУ за все время с начала конфликта в Донбассе. По городу выпустили около 300 ракет и снарядов из систем «Ураган» и «Град», погибли четыре человека, десятки пострадали.

Вечером снаряд попал в здание роддома больницы Вишневского в Киевском районе Донецка. Врачи и пациентки эвакуировались в подвал, медики продолжали оказывать помощь роженицам. Никто не пострадал, здание получило повреждения. Во вторник роддом закрылся на ремонт, пациенток переведут в другие медучреждения Донецка, где остались места.