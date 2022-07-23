ООН подготовила план на случай нападения на суда с украинским зерном
Замгенсека ООН Гриффитс раскрыл план на случай нападения на суда с украинским зерном
Урегулированием возможных нападений на суда с украинским зерном в Черном море займется Совместный координационный центр. Об этом на брифинге сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, написало РИА «Новости».
По его словам, в СЦК входят представители ООН, Украины, России и Турции.
«Это стандартный механизм работы. Если открыт огонь, то вы собираете обе стороны и проводите мониторинг: кто и что сделал, кто виноват в этой ситуации», — заявил он.
Гриффитс подчеркнул, что трехстороннее соглашение по вывозу зерна с Украины — добровольная история, которая не предполагает принуждения сторон к каким-либо действиям.
Переговоры о вывозе зерна из украинских портов прошли накануне в Стамбуле с участием России, Украины, Турции и ООН. Стороны подписали соглашение о содействии вывозу зерна с Украины и снятию ограничений для поступления российских продуктов на мировой рынок.
При этом днем в субботу стало известно, что по порту Одессы нанесли ракетный удар. Минобороны Турции заявило о непричастности России к этому событию.