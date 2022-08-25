ООН отправит в Еленовку группу по установлению фактов обстрела СИЗО

Группа по установлению обстоятельств обстрела следственного изолятора с украинскими заключенными в Еленовке готовится к отправке. Об этом на брифинге заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, его слова привело РИА «Новости».

«Мы уже назначили группу по установлению фактов. Они собираются отправляться. Сейчас обсуждается время их отправки и гарантии, которые мы получим — не только в смысле обеспечения их безопасности, но и в смысле доступа. Им нужен свободный доступ к фактам — людям, местам, документам», — подчеркнул Дюжаррик.

ООН ранее создала миссию по выявлению фактов взрывов в следственном изоляторе в Еленовке, но приступить к своим обязанностям она не может. Ситуацию вокруг тюрьмы посчитали небезопасной для доступа без надлежащих гарантий.

Российская сторона заинтересована в том, чтобы миссия ООН по установлению фактов как можно быстрее приехала в Еленовку. Визит состоится, как только стороны согласуют все детали, сообщили в МИД России.