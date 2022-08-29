ООН отказалась назвать виновного в обстрелах Запорожской АЭС
Представитель генсека ООН Дюжаррик заявил, что организация не знает, кто обстреливает ЗАЭС
ООН не делает выводов по поводу того, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, организация призывает прекратить обстрелы.
На вопрос о том, есть ли у ООН оценка того, кто обстрелял ЗАЭС, Дюжаррик ответил отрицательно.
«Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы», — добавил в ходе брифинга официальный представитель генсека ООН. Его слова привело РИА «Новости».
Днем, 29 августа, украинские военные нанесли новый удар по Запорожской АЭС. В результате оказалась пробита крыша спецкорпуса станции. В нем хранится ядерное топливо. После этой атаки со стороны ВСУ радиационный фон на территории Запорожской АЭС и остального региона остался в пределах нормы.
За последнюю неделю интенсивность обстрелов Запорожской АЭС и Энергодара возросла на 70%, следует из оценки члена главного совета ВГА области Владимира Рогова.
На этой неделе Запорожскую атомную электростанцию посетит миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси. Специалисты изучат данные об обстрелах ЗАЭС.