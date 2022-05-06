ООН объявила о начале третьей операции по эвакуации мирных жителей с «Азовстали»

Третья по счету операция по эвакуации гражданского населения из Мариуполя и с «Азовстали» началась в четверг, 5 мая. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня мы начали третью операцию с целью дополнительной эвакуации мирных жителей из Мариуполя и с „Азовстали“. Я не буду больше говорить об этом, пока операция не будет завершена», — сообщил Гриффитс на заседании Совета безопасности ООН.

Ранее ВС РФ анонсировали открытие гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Коридоры действуют 5, 6 и 7 мая. Мирные жители могут покинуть территорию «Азовстали» в любом направлении — на территорию России или в подконтрольные киевским властям районы.

Сообщалось, что с предприятия «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей.

При этом неназванный представитель штаба операции по освобождению предприятия заявил СМИ, что в подземных помещениях «Азовстали» могут находиться более 200 мирных жителей