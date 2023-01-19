Эксклюзив 19 января 2023, 02:40 Онуфриенко: военно-промышленный комплекс оперативно перестроили в России Военный аналитик Онуфриенко: Россия меньше чем за год наладила выпуск современных БПЛА Телеканал «360»

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С начала спецоперации Россия во многом смогла перестроить военно-промышленный комплекс. Меньше чем за год на частных и государственных заводах страны наладили выпуск современных беспилотных летательных аппаратов, рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Еще весной наблюдался колоссальный недостаток БПЛА самых разных типов. Причем многие эксперты утверждали, что выпуск беспилотников не нужно развивать, ведь Минобороны обеспечивает военных всем необходимым», — отметил он.

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«Этот механизм раскручивается не так быстро, но уже видны результаты этой работы. Маховик запущен и постепенно набирает полную силу», — сказал собеседник «360».

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Онуфриенко также указал на успехи российских военных на фронте. ВС РФ освободили значительную часть Харьковской области. Бойцы перешли от глухой обороны к активной.

«И пускай этот процесс идет медленно, но продвижение вперед на том же Харьковском направлении есть. И здесь важен сам перелом. Одно дело, когда глухо защищались, другое, когда сейчас наши военные наступают стратегически», — резюмировал аналитик.

Ранее Михаил Онуфриенко заявил, что российским военнослужащим придется зачищать от остатков ВСУ шахты Соледара. По словам эксперта, только после этого бойцы ЧВК «Вагнер» вплотную займутся освобождением Артемовска.