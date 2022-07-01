Онуфриенко: уходить националистам придется полями

Вооруженные силы России в качестве жеста доброй воли оставили остров Змеиный двое суток назад, ни один украинский националист пока не рискнул ступить на эту территорию. Об этом, ситуации в Лисичанске и на других фронтах на Донбассе рассказал «360» политолог Михаил Онуфриенко.

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Змеиный в «серой зоне»

Наши вооруженные силы двое суток назад оставили остров Змеиный, выведя оттуда все части и средства ПВО, которые там находились. И вот эти двое суток все наши вооруженные силы, по крайней мере Черноморский флот, находятся в ожидании, когда же вооруженные силы противника займут остров Змеиный, в необходимости этого они настоятельно говорили. Продолжают говорить по сей момент, вот видимо добровольцев высаживаться на остров до сих пор не нашли ни одного. Так или иначе, остров остается в «серой зоне» к нашему большому неудовлетворению. Я, честно говоря, рассчитывал, что они попытаются поднять там жевто-блакитную тряпку. Так или иначе, поживем — увидим.

«Большая мясорубка» в Лисичанске

Что касается Лисичанска, естественно, все внимание приковано к нему. Во-первых, что произошло: взяты все населенные пункты, все пригороды Лисичанска. После того как наши высадили десант на правом берегу в районе Шипиловки и Приволья, Приволье взято. Бои сейчас идут в Новодружевске, это северная окраина Лисичанска. Добивают группировку в Белой Горе, это самый крупный укрепрайон, который был в южном пригороде Лисичанска возле Северского Донца. Корреспонденты уже работают на Лисичанском НПЗ. Наши ведут бои в самом Лисичанске, отбиты кварталы. В том числе ведутся бои и группировкой, которая вышла из Северодонецка, переправилась через Северский Донец. То есть постепенно единые некогда укрепрайоны разбиваются на отдельные кластеры и там идут бои. Поэтому сейчас говорить о том, кто какую улицу контролирует, бессмысленно. Уличные бои в большом городе — это всегда «большая мясорубка», там сам черт ногу сломит.

Что касается возможности отхода из Лисичанска на Северск, то фактически дорога отрезана, по крайней мере, до Белогоровки противнику придется добираться исключительно только полями, что собственно, они и делают. При этом вооруженные силы хунты попытались усилить эту группировку частями 25-й бригады, которые перебросили из-под Харькова, ослабив там линию фронта. Но она не помогла, и Залужный уже доложил Зеленскому, об этом сообщают источники в администрации офиса президента, что наступление и контратака из Северска на Лисичанск невозможна, потому что вооруженные силы России и Народная милиция Луганской Народной Республики ведут наступление, в том числе и на сам Северск. Поэтому необходимо организовывать оборону по линии, про которую мы говорили ранее, через Северск, Соледар, далее на Бахмут, он же Артемовск, потом на Торецк, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск.

Надо отметить, что и у наших вооруженных сил не хватает возможностей, сил и средств для решительного наступления на другом направлении. Продолжаются более-менее позиционные бои ан трассе, которая ведет из Изюма в Славянск, сообщалось об освобождении Сидорова, но тем не менее, бои в долине Краснополье продолжаются, и наш Генштаб не сообщает, официально не подтверждает взятие Сидорова.

На остальных участках фронта без перемен

На других участках фронта существенных изменений не произошло. Надо отметить, что при достаточно стабильной линии фронта, в Харьковской области сбито два Су-25, таким образом, количество сбитых самолетов противника превысило 220 экземпляров. Откуда они их берут дальше и берут ли вообще, неизвестно. Но наш Генштаб пока молчит о происходящем.

В других областях никаких изменений не произошло. Наносятся ракетно-артиллерийские поражения инфраструктурных объектов и вооруженных сил противника. Губернатор Николаевщины Ким с грустью сообщил, что в Очакове и Николаеве действительно поражены важные объекты ВСУ, без потерь, естественно. Об этом давно не сообщают. Ну и о подготавливаемом наступлении на Херсон он тоже не упомянул, что в общем-то, свидетельствует, что иссяк даже его информационный запал.

На остальных участках фронта, в том числе под Авдеевкой, Песками и так далее продолжается поражение тех огневых средств противника, которые ведут обстрел Донецка, Горловки, Ясиноватой и других населенных пунктов Донецкой Республики.