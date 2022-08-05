Онуфриенко: у ВСУ нет ни малейшего шанса на контрнаступление

Украинские власти два месяца готовились к «возвращению» Херсонской области. Но контрнаступление так и не состоялось — не хватило сил и средств противостоять российской армии. При этом войска России продолжают продвигаться дальше, освобождая территории от украинских националистов. О ситуации на линии фронта рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Несостоявшееся контрнаступление

Самое печальные события для киевской хунты сегодня разворачиваются в Харьковской области и на границе Херсонской области. В Харьковской области линия фронта давно стабилизирована, бои идут буквально в 14 километрах от харьковской окружной дороги.

Наши войска не собираются штурмовать Харьков, но плотность огня в последние дни такая, по отзывам местных жителей, которой не было с самого начала спецоперации. И она не оставляет ни малейших шансов противнику на организацию хоть какого-нибудь контрнаступления, которое кровь из носа необходимо киевской хунте для того, чтобы отвлечь внимание от того, что скоро произойдет в Донбассе.

К освобождению Херсонской области готовились два месяца. Об этом говорил не только советник офиса президента Украины Алексей Арестович, но и практически все говорящие головы киевского режима. Контрнаступление так и не состоялось.

Мало того, и британская MI6, и генштаб хунты докладывают в офис президента Владимира Зеленского о том, что наступление не должно сейчас состояться и не может состояться, потому что российские вооруженные силы резко нарастили численность своей группировки в Херсонской области, укрепили ее несколькими эшелонами танков и гаубичной артиллерией систем залпового огня. Сейчас контрнаступления обернется просто катастрофой, на него банально нет сил и средств.

Источник фото: РИА «Новости»

Ко всему прочему было и информационное контрнаступление. О нем доложил исполняющий обязанности главы Херсонской области Дмитрий Бутрий. Он рассказал об освобождении 53 населенных пунктов, но при этом отказался назвать, какие именно населенные пункты освобождены. И вот сейчас разгадка этого дикого заявления стала очевидной. Бутрия сняли, а на его место назначен другой исполняющий обязанности главы области Ярослав Янушевич.

Он так же, как и предыдущие гауляйтеры, будут сидеть не в Херсонской области, а за тридевять земель от нее, продолжая рассказывать сказки об освобожденных населенных пунктах и скором контрнаступлении. Оно наверняка состоится до 24 августа, когда киевский режим празднует то ли День независимости, то ли еще что-то в этом духе.

Бои в Донбассе

Наиболее трагические события вскоре ожидают киевский режим в Донбассе, потому что события там начали развиваться значительно быстрее, чем раньше. Судя по всему, в нашем генштабе пришли к выводу, что не нужно наступать на какой-то один город, а нужно последовательно давить по всей линии боевого соприкосновения вплоть до того, что наступать, невзирая на остающиеся очаги сопротивления где-то в глубине.

Источник фото: телеканал «360»

Остаются действительно укрепрайоны, например, в Яковлевке восточнее Соледара на трассе а Лисичанск. Остается та же Кодема, которая расположена к югу от Артемовска, за который сейчас идут бои. Есть населенные пункты, небольшие укрепрайоны, в которых противник продолжает сопротивление.

При этом под Балаклеей начались бои за Гусаровку и Байрак. Об этом театре военных действий ничего ранее не сообщалось. Первым о них сообщил генштаб хунты. Как оказалось, наши вооруженные силы сейчас уничтожают группировку юго-восточнее Балаклеи с целью ликвидировать выступ, который примыкает к Северскому Донцу, из которого постоянно пытались организовать десантные операции для ударов в тыл нашей изюмской группировки.

Штаб теробороны ДНР сообщил об освобождении поселка Гладосово в районе Горловки. Это очередной населенный пункт, который освобожден после освобождения Углегорской ТЭС и Новолуганского. Теперь последней там остается Кодема, за которую идут бои.

Источник фото: РИА «Новости»

Одновременно с этим оркестранты ЧВК «Вагнер» вскрыли оборону противника и вломились в Артемовск со стороны Покровского. Сейчас бои идут на улице Патриса Лумумбы. Одновременно с этим в Соледаре зачищен взятый вчера завод КНАУФ.

Пески освобождены полностью. Сейчас идет зачистка. У противника нет шансов отбить обратно этот населенный пункт. В Марьинке продолжаются тяжелые бои. Приблизительно поселок сейчас поделен пополам, идет очень медленное продвижение наших войск, но оно подтверждается в том числе и тем, что уничтожен очередной полковник и захвачены его документы. Без наступления это было бы невозможно, так как полковники в атаки не ходят.

В Авдеевке тоже наши войска медленно продвигаются вглубь и с востока, и с севера, потихоньку выдавливая противника на южно-западные окраины города. Безусловно, до полного освобождения Авдеевки еще очень далеко, там мощнейший укрепрайон, большая промзона, большой меткомбинат, сравнимый по своим с укреплениям с «Азовсталью», посмотрим, как будут развиваться события, по крайней мере противник сейчас отступает.

Источник фото: телеканал «360»

Ко всему прочему ликвидирован еще один полковник. Это третий полковник за четверо суток, причем это полковник главного управления разведки. Ну и военные преступления хунты тоже продолжаются. Сегодня была обстреляна больница №17 в Куйбышевском районе Донецка, ранены как минимум 10 человек, включая пациентов.

В целом же, глядя на карту как развиваются боевые действия в последние дни, приходится констатировать не без злорадства, что у противника просто нет достаточных сил и средств для того, чтобы противостоять нашим вооруженным силам на всех тех направлениях, где он сейчас отступает. Остается только подождать, где посыплется оборона противника.