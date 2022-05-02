Донецкие ополченцы делятся с мирными жителями Донбасса своими продуктами и оказывают им медицинскую помощь. Так же гуманно обращаются и с пленными украинскими военными. Об этом «360» рассказал командир второго батальона 9-го полка Народной милиции ДНР.

Командир сообщил, что мирные жители часто обращаются к ним за помощью. Никому не отказывают.

«Медицина, вся, чем пользуются гражданские, это все военная медицина», — сказал военнослужащий.

Украинские силовики вряд ли так же гуманно относятся к гражданскому населению. Хотя бы потому, что на уже освобожденных территориях ополченцы находили много своих погибших товарищей со следами и изуверств.

Военные 9-го полка НМ ДНР же взяли в плен более 1000 украинских солдат. Ни одного не тронули пальцем. Кому нужна была помощь, всем оказали.

«Они давали присягу какому-то Зеленскому, который в офшорах что-то отмыл. Прислали сюда, ко мне домой прислали. У меня есть одно святое правило: 1000 правд имей, ко мне домой с оружием не приходи. Они это правило нарушили. Поэтому я поднялся», — заявил командир батальона.

Военнослужащий подтвердил, что сейчас у ВСУ очень современные вооружения, которых у украинской армии никогда не было.

«Но это им не поможет, хотя бы по одной простой причине. Они не у себя дома, они не с той мотивацией, с которой мои солдаты здесь», — сказал военный.

Ополченец добавил, что не советовал бы украинским боевикам надеяться на победу.