Люди, уехавшие из России из-за событий на Украине, не могут называть себя интеллигенцией, если они не знают историю своей страны. Об этом в интервью «360» на ПМЭФ-2022 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Судьба иностранных наемников на Украине

«Власти ДНР объявили об их поимке, они были переданы суду, там были два британца и один марокканец. Они получили высшую меру наказания. Это сигнал для всех остальных стран, если они восприимчивы к сигналам, чтобы осознать, что будет с ними. Или они станут жертвами боевых действий, или это суд», — заявила Захарова.

Судьба иностранных наемников, которые останутся в рядах ВСУ, может закончиться не менее печально, отметила дипломат.

Они могут стать разменной монетой в действиях националистических батальонов Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Диалог с оппонентами

Дипломатические методы работают не всегда и не со всеми оппонентами, отметила Захарова.

«С каким-то оппонентом невозможен диалог, да и не надо, с каким-то возможен. Все зависит от обстоятельств. Если нас блокируют, смысл общаться с ними? Если они требуют притушения нашего голоса, то, наверное, и не стоит», — заявила она.

Псевдоинтеллигенция

Люди, которые в связи с событиями на Украине покинули Россию, чаще всего просто недостойны называться интеллигенцией. Эти люди рассуждают о судьбах страны, о которой ничего не знают.

Я смотрю и слушаю многих, кто считает себя интеллигенцией, кто уехал на отдых, кто просто уехал. Я хочу просить: а вы историю своей страны-то знаете? <…> Они не могут называть себя интеллигенцией Мария Захарова официальный представитель МИД РФ.

Захарова посоветовала тем, кто ассоциирует себя с русской культурой, получше изучить историю.

«Сходите в музей, где говорят, как появился наш флот, наша армия, узнайте, за что мы сражаемся, какие исторические корни», — сказала дипломат.