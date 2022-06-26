«Они, конечно, потрепанные». Арестович заявил о скоплении тактических групп ВСУ у Северодонецка

ВС РФ установили полный контроль над Северодонецком, после чего вся территория на левом берегу Северского Донца в границах ЛНР перешла под полный контроль республики. При этом советник президента Украины Алексей Арестович, признавая поражение ВСУ, заявил, что все изменится в ближайшие сутки. По его словам, судя по всему, у украинских военных есть план и несколько БТГ (Батальонная тактическая группа), хоть и потрепанных.

Своими прогнозами советник Владимира Зеленского поделился в эфире YouTube-канала «Фейгин-Live»* (признан СМИ-иноагентом).

«Ничего особо не изменилось, изменится в следующие сутки, потому что и на изюмском направлении копится такая силушка, штучек в 10 БТГ, часть из них танковые. И вот от Бахмута до Северодонецка там уже 20 с лишним БТГ, которые потрепанные, конечно, но такая сила пристойная и которая очень хочет замкнуть котел. Я так понимаю, у нас есть план. Но из Северодонецка войска отведены», — пояснил Арестович.

Города Северодонецк и Боровское, а также населенные пункты Вороново и Сиротино перешли под контроль российских войск накануне. В Минобороны заявили, что ВС РФ таким образом смогли сорвать попытку противника превратить промышленную зону северодонецкого предприятия «Азот» в упорный очаг сопротивления.

Ранее Арестович сообщал, что ВСУ после начала специальной операции потеряли погибшими около 10 тысяч бойцов.

* Признан в России СМИ-иноагентом.