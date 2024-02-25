Спецоперация 25 февраля 2024, 16:24 «Он мощный». Минобороны Украины — о новом военном плане на 2024 год Умеров заявил, что у Украины есть военный план на 2024 год Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире национального телемарафона заверил, что страна разработала новый военный план на 2024 год. Однако никаких подробностей он приводить не стал, но намекнул на «результативность».

«Мы публично о нем не говорим. Он мощный, сильный, он дает не только надежду, он даст результаты в 2024 году», — заверил министр.

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Умеров добавил, что Украина делает «все возможное и невозможное» для прорыва в этом году. Силы безопасности и обороны работают над достижением цели. Кроме того, глава ведомства рассказал о строительстве фортификационных сооружений в зоне боевых действий.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что Владимир Зеленский, говорящий о новом наступлении, неадекватно оценивает состояние Вооруженных сил Украины. Состояние армии сейчас плачевное, не хватает людей, чтобы восполнить потери. Республика продолжает ждать поставок оружия и денег с Запада.