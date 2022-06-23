«Он был так напуган». Жительница ДНР более 10 дней прятала танкиста от ВСУ

Жительница ДНР пустила к себе домой танкиста, которого укрывала от украинских военнослужащих более 10 дней. За это время к ней неоднократно наведывались бойцы ВСУ, но она не выдала солдата.

«Он побежал по переулку, и мне было слышно, как он кричит: „Тетенька, помогите пожалуйста!“. Я закрыла окно, открыла калитку и запустила его», — рассказала женщина корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

По ее словам, она только в доме узнала, что молодой человек является танкистом ДНР. Двое его сослуживцев погибли, а ему удалось выжить.

«Вижу, что у него уже истерика началась. Я ему воды дала, поставила тазик, в котором он начал умываться и успокаиваться. <…> Он был так напуган, что не мог ничего сказать. Он сразу полетел в дом», — отметила жительница.

Она добавила, что украинские националисты несколько раз к ней приходили, но танкиста так и не нашли. Женщина прятала военнослужащего более 10 дней. Его наградили званием Героя ДНР и вручили медаль «Золотая Звезда». Женщину тоже предложили представить к награде за бесстрашие.