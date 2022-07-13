«Он боится быть на улице». Трехлетний ребенок из Северодонецка привык жить в подвале из-за постоянных обстрелов ВСУ

Последние месяцы на заводе «Азот» в Северодонецке прошли в адских условиях. Об этом «360» рассказали люди, которые прятались в подвалах из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Они поделились историей мальчика, который прятался в бомбоубежищах «Азота» вместе с мамой. Ребенку всего три года. Из-за постоянных обстрелов он уже привык жить в подвале. Там он чувствует себя спокойнее и безопаснее.

«Он боится быть на улице», — призналась его мать.

Мальчик до сих пор с трудом говорит. Дом, в котором жила семья ребенка, разрушен. Его родители попытались спрятаться в бомбоубежищах «Азота», однако сторонники нацбатов превратили существование находившихся там мирных граждан в ад.

Семья мальчика воссоединилась лишь недавно, когда мама и сын покинули «Азот» при эвакуации мирного населения.

Северодончане рассказали, что украинские солдаты регулярно обстреливали территорию комбината. Кроме того, сторонники нацбатов грабили и пытали мирных людей. По словам одного из собеседников «360», в преступлениях против местного населения участвовали не только украинские солдаты. Они сломали ему ребра.

«Там была сборная солянка: американцы, англичане, бразильцы», — поделился он.