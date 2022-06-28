Омские врачи вывезли 17 пациентов из Луганска на вертолетах Ми-8

Врачи из Омска, которые отправились в командировку в Донбасс, вечером 27 июня транспортировали пациентов в Луганске в боевые вертолеты Ми-8. Вместе с ними они направились в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Вечером 27 июня в Луганске омские врачи погрузили пациентов в боевые вертолеты Ми-8 и полетели в Ростов, где пересели в самолёт Ил-76 и направились сначала в Екатеринбург, а затем в Омск. Сегодня ранним утром в Омск доставили 17 пациентов из Луганска», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Нуждающихся в медпомощи встречали машины скорой помощи. Всех доставили в «Клинический медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области». Уточняется, что 11 из 17 пациентов не могут сами передвигаться.

Также в Омск вместе с пациентами вернулись главврач «Клинического медико-хирургического центра Министерства здравоохранения Омской области» Вадим Бережной, главврач Омского клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов, а также врачи КМХЦ Андрей Лифанов, Илья Зятьков, Сергей Лысенко.