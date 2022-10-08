Москалькова обвинила авторов аварии на Крымском мосту в покушении на права жителей полуострова | 360°

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Москалькова обвинила авторов аварии на Крымском мосту в покушении на права жителей полуострова

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Злоумышленники, устроившие утром 8 октября аварию на Крымском мосту, посягнули на права граждан республики. Такое заявление сделала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она поделилась мнением в Telegram-канале.

По ее словам, представители России потратили много сил для повышения уровня и качества жизни крымчан. Также Москалькова сказала, что именно после 2014 года в регионе началась активная работа над соблюдением прав местных жителей. Среди них она упомянула возможность передвигаться, а также экономические возможности.

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«Произошедшее событие — попытка эти права отнять», — написала Москалькова.

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Также она отметила, что случившееся утром 8 октября на мосту через Керченский пролив ее глубоко потрясло. Сам инцидент Москалькова назвала попыткой повреждения магистрали.

Обрушение двух пролетов дороги общего пользования и возгорание семи цистерн на железном пути Крымского моста произошло около шести утра по местному времени. Ситуации пока не придали официального определения, однако СК уже возбудил уголовное дело. Его категория еще не предана массовой огласке.

Крымский мост

Крым

Взрыв на Крымском мосту

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