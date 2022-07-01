Омбудсмен рассказала о жестоких пытках пленных солдат ДНР на Украине

Уполномоченная по правам человека Донецкой Народной Республики Дарья Морозова заявила о том, что бойцов ДНР пытали во время пребывания в украинском плену. По ее словам, которые привело РИА «Новости», пытки применяли сотрудники Службы безопасности Украины.

«Нам удалось узнать, что практически ко всем применялись пытки. Самые жесткие пытки были в Николаевской области и Полтаве. Применяли пытки — это служба безопасности Украины и батальоны, в которых они содержались», — сказала Морозова.

Ранее стало известно, что 29 июня произошел обмен пленными между Россией и Украиной по схеме «144 на 144». Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ, процедура была проведена по прямому указанию президента страны Владимира Путина.

Почти все вызволенные из украинского плена — это раненые и тяжелораненые бойцы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Общее число военнослужащих Украины, захваченных или сдавшихся в плен, составляет более шести тысяч человек.