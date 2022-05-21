Омбудсмен ЛНР призвала Украину прекратить преследования мирных жителей

Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова призвала Украину заняться вопросом обмена военнопленных. Об этом сообщил ТАСС.

«Хотелось, чтобы украинская сторона больше уделяла времени насущным проблемам, а не борьбе с мирными гражданами. Чтобы они согласились забрать военнослужащих Украины, отдав нам наших военнослужащих. От переговорного процесса, наверное, было бы больше пользы, нежели возбуждать уголовные дела в отношении людей, которые занимают те или иные должности в республике», — сказала она.

Таким образом Сердюкова прокомментировала обвинение, которое ей выдвинула Генпрокуратура Украины. Ведомство заявило, что омбудсмен участвовала в подготовке смены конституционного строя страны для захвата власти. Также ее обвинили в причастности изменения государственной границы Украины.

Сердюкова сказала, что о решении Генпрокуратуры узнала из СМИ и не видела материалы дела. Также омбудсмен отметила, что в законодательстве ЛНР такие действия не могут быть признаны уголовно наказуемыми до тех пор, пока она не превысит полномочия.