Власти Украины настаивали на переводе своих пленных именно в изолятор в Еленовке с определенной целью. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Ее слова процитировали в Telegram-канале Zvezdanews.

«На этом месте содержания [военнопленных] настояли украинские власти. Это было обговорено. Это было именно их предложение. Они прекрасно знали, где по их просьбе содержатся пленные»,

По ее словам, власти Украины совершили циничный поступок, выпустив ракеты по месту содержания своих граждан.

Она отметила, что в результате прилета снарядов со стороны ВСУ никто из сотрудников СИЗО не пострадал. Однако снаряды ВСУ унесли жизни 50 заключенных в изоляторе человек. Еще 71 серьезно пострадали от прилета. У остальных выявлены небольшие травмы.

«Украина намеренно уничтожает все последствия своих военных преступлений на территории Донбасса», — подытожила она.