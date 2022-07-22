Омбудсмен ДНР помогла жене украинского военнопленного увидеться с мужем

Омбудсмен Донецкой Народной республики Дарья Морозова заявила, что помогла жене украинского военнопленного, находящегося в ДНР, увидеться с мужем. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Было рассмотрено обращение, поступившее в мой адрес от гражданки Украины Марины Ашифиной. Ее супруг — украинский военнослужащий, который в апреле 2022 года был взят в плен и сегодня содержится на территории ДНР», — цитирует Морозову РИА «Новости».

С женщиной провели беседу и дали рекомендации, после чего она прибыла в ДНР. Там она обратилась в государственные органы, где узнала информацию о местонахождении своего мужа, а также получила разрешение на краткосрочное свидание с ним.

Она подчеркнула, что все военнопленные, находящиеся на территории ДНР, содержатся в равных условиях и наделены равными правами. При этом военнослужащие, причастные к преступлениям в Донбассе, понесут назначенное судом наказание.