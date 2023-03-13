Спецоперация 13 марта 2023, 20:44 Окруженный Артемовск отрежут от последней линии снабжения ВСУ Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о подходе к последней линии снабжения ВСУ в Артемовске РИА «Новости»

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Находящиеся в Артемовске (украинское название — Бахмут) украинские военнослужащие продолжают получать боеприпасы и дополнительное снабжение по железной дороге из города Часов Яр. Как заявил в беседе с РИА «Новости» боец частной военной компании «Вагнер», его сослуживцы приблизились к путям, чтобы полностью перекрыть снабжение войск противника.

Он пояснил, что железная дорога расположена на западе Артемовска. Расстояние до путей, по которым ВСУ получают снабжение, составляет всего три километра.

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«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», — заявил собеседник агентства.

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Он подчеркнул, что силы частной военной компании сейчас действуют на северо-западе от города, перекрывая автомобильные трассы, по которым украинская группировка получает боеприпасы и продовольствие.

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что ситуация в Артемовске очень тяжелая, потому что командование украинских войск постоянно направляет в город новые силы. По его словам, чем ближе к центру города идут бои, тем ожесточеннее выступает противник.

С оценкой российского бизнесмена согласился командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Он подчеркнул, что бойцы «Вагнера» проводят атаку на позиции ВСУ сразу с нескольких направлений, чтобы попасть в центральные районы города.