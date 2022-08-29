Михаил Онуфриенко: окопы ВСУ завалены сотнями тел

ВСУ продолжают нести огромные потери. Украинские военные жалуются на отсутствие поддержки артиллерии, неточный огонь, бегущих командиров и на то, что солдат превращают в пушечное мясо. Военный аналитик Михаил Онуфриенко рассказал «360» о последних событиях российской спецоперации на Украине.

Далее — прямая речь.

Говорить о полном контроле над поселком Кодема преждевременно, там еще продолжаются бои, идет зачистка. Что касается Песок, то об их потере все давно говорят, но в Киеве это отказываются признать. Правда, оттуда доносится плач Ярославны. Боевики, которые вышли из-под Песок, жалуются на отсутствие поддержки артиллерии, неточный огонь, сотни трупов, которыми завалены окопы ВСУ.

Также они говорят, что бои идут на последней улице, находящейся на окраине поселка. Видимо, речь о Донецкой кольцевой автодороге, вокруг которой тяжелые бои продолжаются вторую неделю.

Позиционные бои на уровне Уды

Никаких существенных изменений на остальных участках фронта не происходило. Сейчас идут позиционные бои на уровне населенного пункта Уды в Харьковской области, Рубежной, Борщевой. Это самая ближняя точка, расположенная к северу, в 13 километрах и чуть выше Салтово, в районе Верхнего Салтово.

Если смотреть южнее, то там продолжаются бои в районе Гусаровки. Нам взять ее не удалось.

Источник фото: РИА «Новости»

Под Славянском тоже изменений на линии фронта нет. Отсутствует продвижение и в районе Соледара. ВСУ жалуются на нехватку артиллерии, что их бросают на пушечное мясо. Командиры отходят.

На Запорожском фронте продолжаются встречные бои под Угледаром. На николаевском направлении подразделения ВСУ предприняли очередную попытку, не знаю какую — пятидесятую, наверное, — переправиться через реку. Она опять провалилась.

Дальнейшее продвижение российских десантников вдоль трассы на Николаев, где взяли Благодатное на прошлой неделе, осложняется тем, что в районе реки Белозерка уперлись в укрепрайон. За него идут упорные бои.

Атаки на Крым, Донецк и освобожденные территории

Продолжаются постоянные атаки на Крым. Вчера в районе Севастополя сбили беспилотники. Сработала система ПВО под Евпаторией.

Не прекращаются обстрелы Запорожской АЭС. Киевский «Энергопром» сообщил о ранении четырех сотрудников, всего в городе ранены семь человек. В ближайшее время прибудет инспекция МАГАТЭ. Интересно, что они скажут. Неужели подтвердят, что объект обстреливают российские войска, которые его же и контролируют?

Обстреляна больница в Донецке. Пострадали две женщины из числа медицинских работников, ранены несколько мирных жителей.

Источник фото: РИА «Новости»

Третий корпус

Что касается ближайших перспектив, то больше всего сейчас противник и западные эксперты озабочены созданием третьего корпуса. По их информации, он находится на границе с Донецкой Народной Республикой. Точно еще никто ничего не знает.

По данным американского Института изучения войны, российские Вооруженные силы задействовали на Украине 160 тысяч человек.